Для продолжения снижения заболеваемости дистанционку для 6-11 классов в Москве продлили на две недели

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Московские старшеклассники продолжат учиться в дистанционном формате для того, чтобы обеспечить дальнейшее снижения заболеваемости коронавирусом в столице РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, хотя многие ученики хотят вернуться в классы, в теперешней эпидемической ситуации и на фоне всплеска эпидемии за рубежом, «очевидно, что расслабляться рано». Как отмечает градоначальник, было принято решение, что дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года.

По данным городских властей, за три недели, которые учащиеся 6-11 классов уже учатся в дистанционном режиме, доля заразившихся ковидом среди них уменьшилась почти вдвое. «Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19», - написал мэр на своем сайте.