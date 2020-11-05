На ликвидацию «кладбища кораблей» у Магадана денег не нашлось
10:20 05.11.2020 Источник: РБК
Министерство транспорта сообщило об отсутствии источников финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева в Магаданской области, следует из протокола по итогам совещания 26 октября у вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко.
В этой бухте Охотского моря, на восточном побережье которой расположен Магадан, выявлено 21 затонувшее судно: пять из них принадлежат Минобороны, четыре — Росимуществу, остальные не имеют собственника или он неизвестен. Проблема с брошенными кораблями не решается уже много лет: еще в 2014 году президент Владимир Путин поручал утилизировать затопленные суда в акватории бухты Нагаева. Они мешают безопасному судоходству и создают экологические риски — в частности, являются источниками периодических утечек топлива.
НОВОСТИ
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать