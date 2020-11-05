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НОВОСТИ

На ликвидацию «кладбища кораблей» у Магадана денег не нашлось

10:20 05.11.2020 Источник: РБК

Министерство транспорта сообщило об отсутствии источников финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева в Магаданской области, следует из протокола по итогам совещания 26 октября у вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко.

В этой бухте Охотского моря, на восточном побережье которой расположен Магадан, выявлено 21 затонувшее судно: пять из них принадлежат Минобороны, четыре — Росимуществу, остальные не имеют собственника или он неизвестен. Проблема с брошенными кораблями не решается уже много лет: еще в 2014 году президент Владимир Путин поручал утилизировать затопленные суда в акватории бухты Нагаева. Они мешают безопасному судоходству и создают экологические риски — в частности, являются источниками периодических утечек топлива.

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