В Думу внесен законопроект, обязывающий правонарушителей сдавать образцы ДНК
10:32 05.11.2020 Источник: Эхо Москвы
В Думу внесен правительственный законопроект, обязывающий правонарушителей сдавать образцы ДНК.
По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают только у людей, отбывающих наказания за совершение тяжких, особо тяжких и сексуальных преступлений. Новый законопроект расширяет список за счёт всех помещённых под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых. Правозащитники уже раскритиковали инициативу, так как, по их мнению, законопроект не содержит гарантий от утечки данных, содержащих деликатную информацию. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году. Эхо Москвы
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