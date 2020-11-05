В России выявили 19 404 случая заражения коронавирусом за сутки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 404 против 19 768 днем ранее, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране второй день подряд выявляют более 19 тысяч заразившихся. В относительном выражении прирост снизился с 1,2% до 1,1%. В общей сложности в России заразились 1 712 858 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 12 238, до 1 279 169. По данным штаба, доля вылечившихся пациентов снизилась с 74,8% до 74,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 292 против 389 днем ранее. В общей сложности из-за коронавируса в России умерли 29 509 человек, сообщили в штабе. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,72%.