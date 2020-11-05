В американский Портленд из-за беспорядков вводят Национальную гвардию
11:20 05.11.2020 Источник: Интерфакс
Губернатор штата Орегон Кейт Браун из-за беспорядков в крупнейшем городе штата Портленде обратился за помощью к силам Национальной гвардии, сообщили в четверг западные СМИ.
"В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун по совету Единого командования активировал использование Национальной гвардии Орегона для помощи местным органам правопорядка", - говорится в заявлении шерифа округа Малтнома.
По данным СМИ, недавние демонстрации в Портленде сначала носили мирный характер. Собравшиеся сторонники левых обещали защитить результаты президентских выборов в США и выступали против президента Дональда Трампа. Однако некоторые открыто носили огнестрельное оружие или требовали вместо выборов настоящей "борьбы" и "мести".
Однако, по данным офиса шерифа, собравшиеся затем начали забрасывать полицейских стеклянными бутылками. В итоге вспыхнули столкновения с участием сотен демонстрантов и стражей правопорядка.
В ходе беспорядков власти арестовали девять человек.
СМИ напоминают, что за последние месяцы Портленд уже неоднократно становился ареной противостояния полиции и демонстрантов, выступавших в связи с гибелью афроамериканцев от рук полицейских в стране.
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