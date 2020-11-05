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В Госдуму внесут проект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

11:32 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг внесут в нижнюю палату законопроект, который приводит порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства в соответствие с конституцией. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Сегодня утром вносим", - сообщил Клишас журналистам.

В пояснительной записке авторы напоминают, что, согласно обновленной конституции, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда" и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Законопроект приводит действующие нормы в соответствие с положениями основного закона.

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