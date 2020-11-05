Тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат в 30-40% случаев - эксперт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% из- за неправильного забора материала у человека. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30-40% [случаев]. Почему это происходит? Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов. Допустим, материал взят некачественно, просто-напросто поверхностно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

Эксперт добавил, что многое также зависит от времени взятия материала у человека. По его словам, на ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат ПЦР-теста. Также Авдеев пояснил, что решение о повторной сдаче анализа в конкретных случаях, как правило, принимает врач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.