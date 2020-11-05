Временное закрытие границ Белоруссии связано не с политикой, а с COVID-19 - Лукашенко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принятое недавно на фоне эпидситуации решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин. Об этом он сказал в четверг на совещании, посвященном принимаемым мерам противодействия распространению вирусных инфекций.

"Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер - это временное решение" - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".