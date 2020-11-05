Арестован экс-председатель парламента Косова Якуп Красничи

12:20 Источник: Эхо Москвы

Бывший председатель парламента Косова Якуп Красничи арестован. Как сообщается на сайте Специальной прокуратуры по Косову, он переведен в следственный изолятор в Гааге. Арест был произведен в соответствии с обвинениями в военных преступлениями и преступлениях против человечности. Эхо Москвы