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Попугай в Австралии спас хозяина от гибели при пожаре

12:32 05.11.2020 Источник: Газета.Ru

Житель австралийского Брисбена Антон Нгуен сумел спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю, передает телеканал Sky News. Как сообщается, возгорание случилось ночью, когда мужчина спал.

По словам Нгуена, его домашний попугай по имени Эрик разбудил его до того, как сработали датчики дыма.

«Я услышал хлопок, и Эрик — мой попугай — начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма», — рассказал австралиец.

Мужчина добавил, что после этого он увидел пламя, взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро вышел из дома.  Газета.Ru

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