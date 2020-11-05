Комментарии РФ по выборам в США были бы как "красная тряпка для быка" - Песков
13:00 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Америке как "красная тряпка для быка". Такое мнение высказал в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отказался обсуждать вопрос о том, что пока в Соединенных Штатах не звучат обвинения в адрес России во вмешательстве в нынешние президентские выборы.
"Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать