Комментарии РФ по выборам в США были бы как "красная тряпка для быка" - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Америке как "красная тряпка для быка". Такое мнение высказал в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался обсуждать вопрос о том, что пока в Соединенных Штатах не звучат обвинения в адрес России во вмешательстве в нынешние президентские выборы.

"Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами", - сказал представитель Кремля.