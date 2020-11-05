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Комментарии РФ по выборам в США были бы как "красная тряпка для быка" - Песков

13:00 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Америке как "красная тряпка для быка". Такое мнение высказал в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался обсуждать вопрос о том, что пока в Соединенных Штатах не звучат обвинения в адрес России во вмешательстве в нынешние президентские выборы.

"Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами", - сказал представитель Кремля.

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