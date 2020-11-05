Справороссы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. руб. за отказ предоставлять информацию СМИ
13:05 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Согласно части 1 статьи 5.39 КоАП, неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату, предусмотренной федеральными законами информации, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверных данных влечет штрафы для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
"Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в связи с поступившим запросом редакции средства массовой информации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - говорится в тексте инициативы. Сейчас законодательство не предусматривает повышенной ответственности за подобные деяния - штрафы составляют 5-10 тыс. рублей.
По мнению авторов документа, существующие санкции "не отвечают принципам соразмерности наказания и не обеспечивают должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности по предоставлению информации". "Настоящий проект федерального закона направлен на повышение роли средств массовой информации и будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в Российской Федерации", - уверены справороссы.
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