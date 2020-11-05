Семья военнослужащего не может быть выселена из служебной квартиры, если это единственное жилье - законопроект
13:20 05.11.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ расширяет социальные гарантии для военнослужащих, в том числе вводится запрет на их выселение из служебного жилья в случае, если оно является единственным местом их жительства.
В ходе заседания правительства РФ премьер Михаил Мишустин сообщил, что в повестке - вопрос обеспечения жильем военнослужащих, контрактников, в том числе уволенных с военной службы. "Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья", - сказал премьер.
Он напомнил, что расширяется перечень лиц, которые имеют право получить жилье вне очереди, в том числе речь идет о Героях России и тех, кто отслужил по контракту 10 лет и уволен по состоянию здоровья.
"Еще одно важное новшество - военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья и прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства", - сообщил Мишустин.
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