Работники смогут включить в электронные трудовые книжки записи обо всем стаже - Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Об этом сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.

Он отметил, что правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого планируется внести изменения в закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования".

"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, - сказал Мишустин. - Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд".