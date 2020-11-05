Машина въехала в остановку в центре Москвы, есть пострадавшие

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве, в результате пострадали как минимум три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, автомобиль Hyundai врезался в автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в Москве. Пострадали не менее трех человек", - сказал собеседник агентства.