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Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит в 2020 году 100% ВВП - Еврокомиссия

14:12 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса и достигнет 101,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает снижения суммарного госдолга ниже 100% ВВП.

Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов.

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