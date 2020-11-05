Кабмин предлагает выделить дополнительные средства на доступность вакцин - Мишустин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в поправках к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку планирует перераспределить ресурсы в пользу решения социально важных задач. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Распределим часть ресурсов, которые нам удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах, - сказал он. - Среди них - финансирование кредитной программы по поддержке занятости, снижение средней ставки по ипотеке. Ряд изменений касаются сферы здравоохранения: будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга". "Несколько решений направлены на поддержку экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма", - добавил глава кабмина.

"При этом общий объем расходов и доходов бюджета, который уже утверждены, останется неизменным", - заверил он.