Лидер непризнанного Косова Тачи уходит в отставку - ТВ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи из-за обвинений в совершении военных преступлений, подтвержденных Специальным судом по Косову в Гааге, подал в отставку. Об этом сообщила в четверг сербская телерадиокомпания Эр-тэ-эс.

По ее информации, Тачи сообщил о своей отставке на пресс-конференции в Приштине, отметив, что Специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные ему обвинения.