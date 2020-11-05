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Лидер непризнанного Косова Тачи уходит в отставку - ТВ

15:00 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи из-за обвинений в совершении военных преступлений, подтвержденных Специальным судом по Косову в Гааге, подал в отставку. Об этом сообщила в четверг сербская телерадиокомпания Эр-тэ-эс.

По ее информации, Тачи сообщил о своей отставке на пресс-конференции в Приштине, отметив, что Специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные ему обвинения.

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