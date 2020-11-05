Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три четверти россиян (75%) ничего не знают про специальные условия выдачи образовательных кредитов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в четверг.

В августе 2020 года кабмин зафиксировал ставку по образовательным кредитам на уровне 3%. Ранее условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Решение о том, чтобы сделать такие кредиты более доступными, было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. "Три четверти россиян впервые услышали об этом в ходе опроса (75%), в той или иной степени информированы о снижении ставки образовательного кредита 25% наших соотечественников", - говорится в материалах опроса.

О личном опыте получения образовательного кредита рассказали 4% опрошенных, еще 6% ответили, что кто-то из членов семьи прибегал к такому кредитованию. От друзей, коллег и знакомых о подобной практике слышали 11% россиян.

"Заем у родных или друзей - самый популярный способ "достать деньги" на обучение (личное или кого-то из членов семьи) среди россиян - в случае необходимости к нему прибегнут 29%", - отмечается в сообщении.

В целом, 44% россиян уверены, что популярность образовательных кредитов в России повысится, около трети респондентов думают, что спрос на такие кредиты не изменится. Около 7% участников опроса ответили, что интерес россиян к образовательным кредитам снизится, в том числе из- за низкого уровня жизни и нежелания людей связываться с кредитами.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" и Центра социального проектирования "Платформа" проведен 16 октября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.