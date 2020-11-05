Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем прогнозе Еврокомиссии.

В предыдущем весеннем прогнозе развития мировой экономики Еврокомиссия ожидала спада в России в 2020 году на уровне 5% ВВП и более слабого восстановления в 1,6% в 2021 году.

Объясняя коррекцию своего прогноза, Еврокомиссия отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако "чрезмерная (по мнению экономического департамента Еврокомиссии, придерживающегося неолиберальных экономических взглядов - прим. ТАСС) доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровню его доходов".