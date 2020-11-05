0
0
190
НОВОСТИ

Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021

15:32 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем прогнозе Еврокомиссии.

В предыдущем весеннем прогнозе развития мировой экономики Еврокомиссия ожидала спада в России в 2020 году на уровне 5% ВВП и более слабого восстановления в 1,6% в 2021 году.

Объясняя коррекцию своего прогноза, Еврокомиссия отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако "чрезмерная (по мнению экономического департамента Еврокомиссии, придерживающегося неолиберальных экономических взглядов - прим. ТАСС) доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровню его доходов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
40
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
106
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
130
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
171
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
200
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
192
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
200
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
201
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
247
15:00 05.11.2020
Лидер непризнанного Косова Тачи уходит в отставку - ТВ
0
217

Возврат к списку