За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос

16:00 Источник: Интерфакс

Больше половины россиян (53%) уделяют внимание новостям о президентских выборах в США, 26% граждан РФ прочат победу действующему главе государства Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 13% россиян очень внимательно следят за американскими выборами президента, 40% наблюдают не столь пристально. Социологи отмечают, что 45% россиян совсем не следили за новостями о предвыборной ситуации и о самих выборах в США.

Опрос показал, что позитивно воспринимающих Трампа россиян оказалось в семь раз больше, чем людей, на которых положительное впечатление производит кандидат от демократов Джо Байден - 29% и 4% респондентов соответственно. При этом, удельный вес россиян, отрицательно воспринимающих как Трампа, так и Байдена, оказался примерно равным - 38% и 34% респондентов.