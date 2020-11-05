0
0
186
НОВОСТИ

Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу

16:32 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился не принимать обратно врачей, которые выезжают на заработки в Польшу. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом (вызываемое новым коронавирусом заболевание COVID-19 - прим. ТАСС). Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

Он также отметил, что "это не угроза, а приказ для правительства".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
40
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
106
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
130
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
171
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
192
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
200
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
201
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
202
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
247
15:00 05.11.2020
Лидер непризнанного Косова Тачи уходит в отставку - ТВ
0
217

Возврат к списку