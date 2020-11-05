Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
16:32 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился не принимать обратно врачей, которые выезжают на заработки в Польшу. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.
"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом (вызываемое новым коронавирусом заболевание COVID-19 - прим. ТАСС). Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.
Он также отметил, что "это не угроза, а приказ для правительства".
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