В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
16:20 05.11.2020
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Фото Дениса Трудникова
"Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня. Для нас очень важно, чтобы люди не отправлялись в стационары, а вся качественная медицинская помощь оказывалась на первичном уровне. Ключевое - это врачи, потому, что сколько угодно можно потратить денег на оборудование, но если не будет качественных специалистов, то ей, как говорится, грош цена", - сказал Андрей Воробьёв.
Fotofinder может диагностировать заболевание на ранней стадии и избежать радикального лечения. Он оснащен искусственным интеллектом, который позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожного образования пациента. Уникальный аппарат приобретен за счет средств области.
"Смысл работы этого аппарата в том, что пациент может прийти через 3 месяца, год, 5, 10 лет, и все данные, которые есть по нему, будут здесь. Если было злокачественное образование, допустим, меланома, то нужно будет сделать дополнительные исследования, посмотреть, есть ли где-то отдаленные метастазы", - рассказал руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Иван Каприн.
В новом корпусе работает высокотехнологичный консультативно-диагностический центр (КДЦ), соединенный переходом с поликлиникой. Комплекс поликлиники и КДЦ повысит доступность и качество медпомощи, увеличит вдвое плановую мощность - до 1,5 тыс. посещений в смену.
"У нас есть отделение лучевой диагностики, оснащенное аппаратом компьютерной томографии, отделение функциональной диагностики с УЗИ-аппаратами экспортного класса максимальной комплектации. В отделении эндоскопии - оборудование с камерой 4К, - сказал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. - Поликлиникой может воспользоваться любой житель Московской области по направлению своего лечащего врача".
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