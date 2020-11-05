В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"

16:20

Фото Дениса Трудникова



В модернизированной поликлинике №1 в Одинцове появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи". Жители Московской области могут пройти обследование на цифровом дерматоскопе Fotofinder бесплатно по полису ОМС. Губернаторпроверил работу поликлиники, где завершены строительство нового 6-этажного корпуса и реконструкция старого 4-х этажного здания. Медучреждение будет обслуживать более 90 тысяч жителей.

"Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня. Для нас очень важно, чтобы люди не отправлялись в стационары, а вся качественная медицинская помощь оказывалась на первичном уровне. Ключевое - это врачи, потому, что сколько угодно можно потратить денег на оборудование, но если не будет качественных специалистов, то ей, как говорится, грош цена", - сказал Андрей Воробьёв.

Fotofinder может диагностировать заболевание на ранней стадии и избежать радикального лечения. Он оснащен искусственным интеллектом, который позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожного образования пациента. Уникальный аппарат приобретен за счет средств области.

"Смысл работы этого аппарата в том, что пациент может прийти через 3 месяца, год, 5, 10 лет, и все данные, которые есть по нему, будут здесь. Если было злокачественное образование, допустим, меланома, то нужно будет сделать дополнительные исследования, посмотреть, есть ли где-то отдаленные метастазы", - рассказал руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Иван Каприн.

В новом корпусе работает высокотехнологичный консультативно-диагностический центр (КДЦ), соединенный переходом с поликлиникой. Комплекс поликлиники и КДЦ повысит доступность и качество медпомощи, увеличит вдвое плановую мощность - до 1,5 тыс. посещений в смену.

"У нас есть отделение лучевой диагностики, оснащенное аппаратом компьютерной томографии, отделение функциональной диагностики с УЗИ-аппаратами экспортного класса максимальной комплектации. В отделении эндоскопии - оборудование с камерой 4К, - сказал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. - Поликлиникой может воспользоваться любой житель Московской области по направлению своего лечащего врача".