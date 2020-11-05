0
0
182
НОВОСТИ

В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"

16:20 05.11.2020

ф.трудникова.jpg
Фото Дениса Трудникова
В модернизированной поликлинике №1 в Одинцове появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи". Жители Московской области могут пройти обследование на цифровом дерматоскопе Fotofinder бесплатно по полису ОМС. Губернатор Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники, где завершены строительство нового 6-этажного корпуса и реконструкция старого 4-х этажного здания. Медучреждение будет обслуживать более 90 тысяч жителей.

"Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня. Для нас очень важно, чтобы люди не отправлялись в стационары, а вся качественная медицинская помощь оказывалась на первичном уровне. Ключевое - это врачи, потому, что сколько угодно можно потратить денег на оборудование, но если не будет качественных специалистов, то ей, как говорится, грош цена", - сказал Андрей Воробьёв.

Fotofinder может диагностировать заболевание на ранней стадии и избежать радикального лечения. Он оснащен искусственным интеллектом, который позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожного образования пациента. Уникальный аппарат приобретен за счет средств области.

"Смысл работы этого аппарата в том, что пациент может прийти через 3 месяца, год, 5, 10 лет, и все данные, которые есть по нему, будут здесь. Если было злокачественное образование, допустим, меланома, то нужно будет сделать дополнительные исследования, посмотреть, есть ли где-то отдаленные метастазы", - рассказал руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Иван Каприн.

В новом корпусе работает высокотехнологичный консультативно-диагностический центр (КДЦ), соединенный переходом с поликлиникой. Комплекс поликлиники и КДЦ повысит доступность и качество медпомощи, увеличит вдвое плановую мощность - до 1,5 тыс. посещений в смену.

"У нас есть отделение лучевой диагностики, оснащенное аппаратом компьютерной томографии, отделение функциональной диагностики с УЗИ-аппаратами экспортного класса максимальной комплектации. В отделении эндоскопии - оборудование с камерой 4К, - сказал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. - Поликлиникой может воспользоваться любой житель Московской области по направлению своего лечащего врача".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
40
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
106
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
130
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
171
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
200
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
200
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
201
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
202
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
247
15:00 05.11.2020
Лидер непризнанного Косова Тачи уходит в отставку - ТВ
0
217

Возврат к списку