Против Трампа задействовали демонов - пастор

17:00 Источник: NEWSru.com

Пока последние штаты США продолжают подсчитывать голоса избирателей на президентских выборах, в американских соцсетях широко разошлась эмоциональная проповедь духовной советницы действующего президента Дональда Трампа, известной в стране телепроповедницы Паулы Уайт.

Главный пастор базирующейся во Флориде мегацеркви New Destiny вознесла молитву за победу Трампа на выборах, заявив, что его переизбранию и всей Америке противостоит "демонический заговор", нацеленный "конкрентно на шесть штатов". Уайт, очевидно, имела в виду штаты, которые на тот момент продолжали обрабатывать бюллетени, затягивая интригу президентской кампании.

Проповедница в экзальтированной манере несколько раз повторила, что слышит "глас победы", и, перемежая свой речитатив непонятными словами, возвестила об "ангельском подкреплении" из Африки и Южной Америки. Проповедь транслировалась в прямом эфире накануне вечером. Newsru.com