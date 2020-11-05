Против Трампа задействовали демонов - пастор
17:00 05.11.2020 Источник: NEWSru.com
Пока последние штаты США продолжают подсчитывать голоса избирателей на президентских выборах, в американских соцсетях широко разошлась эмоциональная проповедь духовной советницы действующего президента Дональда Трампа, известной в стране телепроповедницы Паулы Уайт.
Главный пастор базирующейся во Флориде мегацеркви New Destiny вознесла молитву за победу Трампа на выборах, заявив, что его переизбранию и всей Америке противостоит "демонический заговор", нацеленный "конкрентно на шесть штатов". Уайт, очевидно, имела в виду штаты, которые на тот момент продолжали обрабатывать бюллетени, затягивая интригу президентской кампании.
Проповедница в экзальтированной манере несколько раз повторила, что слышит "глас победы", и, перемежая свой речитатив непонятными словами, возвестила об "ангельском подкреплении" из Африки и Южной Америки. Проповедь транслировалась в прямом эфире накануне вечером. Newsru.com
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