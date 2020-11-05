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Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ

17:40 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдача или продажа препарата по рецепту, где наименование лекарства указано не на латыни, согласно российскому законодательству, является нарушением, рецепт в таком случае является недействительным. Об этом ТАСС в четверг сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя ситуацию, когда жителю Омска отказались продать антибиотики в местной аптеке, потому что рецепт был выписан на русском языке.

"В соответствии с порядком оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и хранения, утвержденным приказом Минздрава России, наименование лекарственного препарата указывается на латинском языке. При этом рецепт, оформленный с нарушением установленных настоящим порядком требований, считается недействительным", - сказал Кузнецов.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Омска не смогла выкупить в местной аптеке лекарство, так как наименование препарата в рецепте было указано на русском языке.

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