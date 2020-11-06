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НОВОСТИ

Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов

18:03 05.11.2020 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США. "Остановите подсчеты", - написал он в твиттере.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

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