Трамп: Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов (3 ноября), не будут посчитаны.

"Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".