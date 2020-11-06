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Трамп: Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны

18:35 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов (3 ноября), не будут посчитаны.

"Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

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