Минсельхоз: ситуация на продовольственных рынках России стабильна
19:00 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на продовольственных рынках России как стабильную и не наблюдает ценовых колебаний на основные продукты питания. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Представителями регионов было отмечено, что ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, а существенных ценовых колебаний на основные продукты питания не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
Как отметили в министерстве, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. На совещании также было отмечено, что уборочная кампания в России проходит штатно и в настоящее время находится в финальной стадии. По состоянию на 5 ноября в целом по стране намолочено 134,5 млн тонн зерна в бункерном весе. Завершается уборка технических культур, овощей и картофеля.
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