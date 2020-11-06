Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
19:40 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, награда присуждена Скворцовой "за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд".
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