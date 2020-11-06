0
0
512
НОВОСТИ

Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

19:40 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, награда присуждена Скворцовой "за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:55 05.11.2020
Власти штата Джорджия полагают, что подсчитают голоса в течение 10 дней
0
351
23:37 05.11.2020
Хайко Маас: То, что происходит в США, не совсем соответствует демократической культуре
0
384
22:40 05.11.2020
Напротив здания ФСБ на Лубянке мужчина инсценировал собственное распятие
0
401
22:23 05.11.2020
Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против COVID-19 в декабре
0
409
21:35 05.11.2020
В Подмосковье снова открывают временный госпиталь в "Крокусе"
0
428
21:05 05.11.2020
Власти Москвы не видят сейчас необходимости вводить пропуска
0
440
20:45 05.11.2020
Пик пандемии COVID-19 в Петербурге власти ожидают к декабрю
0
454
20:30 05.11.2020
Рекомендации ОБСЕ не признавать выборы в Белоруссии Россия не примет
0
469
19:00 05.11.2020
Минсельхоз: ситуация на продовольственных рынках России стабильна
0
545
18:35 05.11.2020
Трамп: Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны
0
552

Возврат к списку