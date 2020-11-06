Пик пандемии COVID-19 в Петербурге власти ожидают к декабрю
20:45 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост количества заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге будет продолжаться в ближайшее время, пик заболеваемости ожидается к декабрю, ситуация будет напряженной до конца года. Об этом сообщил в четверг председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Прислушаемся к тем моделям, которые готовят нам питерские ученые Политехнического университета. Они доказали свою эффективность в предыдущую волну и свидетельствуют о том, что все-таки рост не такой интенсивный, как в первую волну, он все-таки будет наблюдаться, и пик выпадет на конец ноября, декабрь, и не отпустит нас еще ковид к Новому году", - сказал Лисовец.
По его словам, рост числа заражений отчасти связан с тем, что в городе увеличились объемы тестирования на коронавирус, - это позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса и изолировать их.
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