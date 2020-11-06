Пик пандемии COVID-19 в Петербурге власти ожидают к декабрю

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост количества заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге будет продолжаться в ближайшее время, пик заболеваемости ожидается к декабрю, ситуация будет напряженной до конца года. Об этом сообщил в четверг председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Прислушаемся к тем моделям, которые готовят нам питерские ученые Политехнического университета. Они доказали свою эффективность в предыдущую волну и свидетельствуют о том, что все-таки рост не такой интенсивный, как в первую волну, он все-таки будет наблюдаться, и пик выпадет на конец ноября, декабрь, и не отпустит нас еще ковид к Новому году", - сказал Лисовец.

По его словам, рост числа заражений отчасти связан с тем, что в городе увеличились объемы тестирования на коронавирус, - это позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса и изолировать их.