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НОВОСТИ

Власти Москвы не видят сейчас необходимости вводить пропуска

21:05 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости вновь вводить в Москве пропускной режим, который действовал в городе весной в связи с пандемией коронавируса, на данным момент нет. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение в Москве вновь пропускного режима.

"Мы видели, что весной до половины сотрудников переходили на удаленный режим работы. Мы такую рекомендацию в адрес предприятий направляли. Надеемся, что строгое соблюдение тех мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент позволят нам не ужесточать те требования, что предписаны указом. Поэтому не хотелось бы эту цифру пересматривать", - сказал Ефимов.

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