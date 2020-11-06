В Подмосковье снова открывают временный госпиталь в "Крокусе"

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе "Крокус экспо", об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", - сказал Воробьев.