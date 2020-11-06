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Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против COVID-19 в декабре

22:23 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против нового коронавируса для проведения исследований и лицензирования в декабре 2020 года. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

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