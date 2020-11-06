Напротив здания ФСБ на Лубянке мужчина инсценировал собственное распятие

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала мужчину, инсценировавшего собственное распятие на Лубянке напротив здания ФСБ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Напротив здания ФСБ на Лубянке молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали", - рассказал собеседник агентства.