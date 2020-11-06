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Власти штата Джорджия полагают, что подсчитают голоса в течение 10 дней

23:55 05.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти американского штата Джорджия ожидают, что подсчет голосов избирателей в штате завершится в течение 10 дней после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства, об этом заявил представитель местных властей, ответственный за выборы.

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