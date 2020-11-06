Хайко Маас: То, что происходит в США, не совсем соответствует демократической культуре

23:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг выборов в Соединенных Штатах не совсем соответствует демократической культуре США. В Германии надеются на то, что в скором времени станут известны итоги голосования. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала АРД.

"На наш взгляд, непонятно, почему сейчас так много крика вокруг голосования по почте. В Германии это невозможно себе представить", - сказал он. "То, что происходит в Америке, не совсем соответствует демократической культуре, которую мы знаем по США", - отметил Маас. "В этой связи мы надеемся на то, что процесс будет быстрым, что результаты будут установлены", - добавил министр. "Посмотрим, что закончится раньше: мой карантин или подсчет голосов в США", - с иронией сказал глава МИД, который ушел в среду на самоизоляцию из-за возможного контакта с инфицированным коронавирусом.

"Важно, чтобы все участники впоследствии приняли результат. Это соответствует демократическим правилам", - подчеркнул Маас. "Легко быть победителем, но иногда очень тяжело быть проигравшим", - заметил он.