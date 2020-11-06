Семь человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре под Смоленском - источник
09:00 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в частном доме в городе Ельня Смоленской области, погибли семь человек, включая пятерых детей. Еще один взрослый госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"В пятницу утром в частном доме в Смоленской области в городе Ельня произошел пожар. Погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Еще один взрослый госпитализирован" - сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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