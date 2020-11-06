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Трамп считает себя победившим на выборах, если учитывать "законные голоса"

09:05 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только "законные голоса".

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <...> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний", - добавил американский лидер.

Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством "мошеннических опросов" с целью отвадить республиканцев от голосования.

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