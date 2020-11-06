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НОВОСТИ

ВШЭ предложила поднять налоги для богатых россиян

09:20 06.11.2020 Источник: Газета.Ru

Высшая школа экономики (ВШЭ) в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предложила поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций.

Речь идет о ставке налога 20–24% для физлиц, зарабатывающих свыше ₽12 млн и ₽24 млн в год и о повышении налога на прибыль с 20% до 24%, или даже до 30%.

Экономисты отметили, что повышение налогов не приведет к эмиграции налогоплательщиков.  Газета.Ru

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