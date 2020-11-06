Специальный суд по Косово в Гааге арестовал Хашима Тачи
09:32 06.11.2020 Источник: РБК
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, задержан и взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.
Помимо Тачи под стражу взяты бывший спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджеп Селими и бывший председатель парламента Якуп Красничи, говорится в сообщении прокуратуры.
В суде отметили, что Тачи, Весели, Селими и Красничи обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.
Днем 5 ноября Тачи на пресс-конференции объявил, что покидает пост президента республики Косово, чтобы предстать перед судом в Гааге. Он объяснил, что таким образом делает шаг «для защиты целостности президентства» в стране. РБК
Новости
- 16:00 06.11.2020
- Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
- 15:12 06.11.2020
- Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
- 15:00 06.11.2020
- Производительность системы маркировки лекарств в РФ увеличена в 2,5 раза - ЦРПТ
- 14:32 06.11.2020
- Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко
- 14:32 06.11.2020
- Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства РФ
- 14:12 06.11.2020
- Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами
- 14:00 06.11.2020
- Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг
- 13:32 06.11.2020
- КС РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички на зданиях
- 13:22 06.11.2020
- Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов
- 13:20 06.11.2020
- Юань отыгрывает падение, зафиксированное на фоне торговой войны с США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать