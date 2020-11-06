Специальный суд по Косово в Гааге арестовал Хашима Тачи

09:32 Источник: РБК

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, задержан и взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Помимо Тачи под стражу взяты бывший спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджеп Селими и бывший председатель парламента Якуп Красничи, говорится в сообщении прокуратуры.

В суде отметили, что Тачи, Весели, Селими и Красничи обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Днем 5 ноября Тачи на пресс-конференции объявил, что покидает пост президента республики Косово, чтобы предстать перед судом в Гааге. Он объяснил, что таким образом делает шаг «для защиты целостности президентства» в стране. РБК