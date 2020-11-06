0
0
383
НОВОСТИ

Спрос на "запасаемые" продукты упал на 30%

10:00 06.11.2020 Источник: Известия

Несмотря на новые ограничения, в октябре россияне стали покупать меньше продуктов «карантинного набора». По сравнению с сентябрем граждане приобрели на 28-30% меньше гречки, манки и геркулеса. По отношению к октябрю прошлого года падение чуть меньше — 10-20%. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомились «Известия». Чтобы сэкономить, многие решили сократить траты на продовольствие, утверждают аналитики Deloitte.

В Минпромторге подтвердили, что потребительский спрос падает. Люди доедают то, что купили еще весной в первую волну коронавируса, считают там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 06.11.2020
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
0
27
15:12 06.11.2020
Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
0
108
15:00 06.11.2020
Производительность системы маркировки лекарств в РФ увеличена в 2,5 раза - ЦРПТ
0
122
14:32 06.11.2020
Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко
0
121
14:32 06.11.2020
Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства РФ
0
175
14:12 06.11.2020
Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами
0
160
14:00 06.11.2020
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг
0
218
13:32 06.11.2020
КС РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички на зданиях
0
224
13:22 06.11.2020
Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов
0
213
13:20 06.11.2020
Юань отыгрывает падение, зафиксированное на фоне торговой войны с США
0
206

Возврат к списку