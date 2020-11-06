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НОВОСТИ

Число трудовых мигрантов в РФ сократилось почти на четверть

10:05 06.11.2020 Источник: Известия

Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался уровне более 2,3 млн, сообщили «Известиям» в ведомстве. В большей степени речь идет о выходцах с постсоветского пространства.

В Минтруде рассказали, что в 2020 году почти на 36 тыс. снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. Через некоторое время в России может возникнуть большая потребность в трудовых мигрантах, полагают в Совфеде. В Госдуме считают, что особую остроту в ряде отраслей эта проблема получила из-за пандемии и отсутствия системного подхода региональных властей. Некоторые главы субъектов также ранее отмечали сильный отток трудовых мигрантов.

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