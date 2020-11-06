Число трудовых мигрантов в РФ сократилось почти на четверть
10:05 06.11.2020 Источник: Известия
В Минтруде рассказали, что в 2020 году почти на 36 тыс. снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. Через некоторое время в России может возникнуть большая потребность в трудовых мигрантах, полагают в Совфеде. В Госдуме считают, что особую остроту в ряде отраслей эта проблема получила из-за пандемии и отсутствия системного подхода региональных властей. Некоторые главы субъектов также ранее отмечали сильный отток трудовых мигрантов.
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