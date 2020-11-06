Путин наградил Анастасию Вертинскую орденом Александра Невского

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин наградил орденом Александра Невского Анастасию Вертинскую. Также награду получил замгендиректора Эрмитажа Георгий Вилинбахов. Они отмечены за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие культуры и искусства.

Орден Александра Невского также получили ректор МАИ Михаил Погосян и спецпредставитель президента по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов. Говорит Москва