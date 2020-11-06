Вице-мэр Сергунина: К добровольческому сообществу Москвы присоединились более 15000 человек с начала года

09:35

В Москве, несмотря на пандемию, активно развивается волонтерское движение. С января 2020 года добровольных помощников в городе стало больше на 15,5 тыс. человек. Сейчас в базе столичного центра «Мосволонтер» зарегистрировано уже более 97,5 тыс. волонтеров.

По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, волонтеры участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы.

Например, доброврольные помощники в последнее время участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют врачам в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информподдержку некоммерческим организациям.

Как отмечает руководитель «Мосволонтера» Дмитрий Покровский, волонтером может стать любой горожанин, для несовершеннолетних требуется разрешение от родителей, а москвичам младше 14 лет нужно сопровождение официальных представителей или необходимо быть в составе волонтерского объединения школы.