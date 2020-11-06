Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован - Минтруд РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Об этом в пятницу заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала она на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".