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Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован - Минтруд РФ

11:00 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Об этом в пятницу заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала она на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".

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