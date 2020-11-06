В Германии прошли обыски в связи с терактом в Вене - Ведомство по уголовным делам ФРГ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели утром в пятницу обыски у четырех человек, которые могли иметь связь с преступником, устроившим террористический акт в Вене. Об этом сообщила в "Твиттере" пресс-служба Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА).

Операция прошла в жилых и офисных помещениях в трех федеральных землях - Гессене, Нижней Саксонии и Шлезвиге- Гольштейне. В БКА подчеркнули, что лица, у которых были проведены обыски, не являются подозреваемыми в совершении преступления.