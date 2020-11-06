Суд приговорил жителя Перми к 9 месяцам исправительных работ за реабилитацию нацизма

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пермский краевой суд приговорил к исправительным работам сроком на 9 месяцев жителя Перми Даниила Шестакова, разместившего на сайте акции "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. Шестаков обвиняется по статье о реабилитации нацизма, передает в пятницу корр. ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил признать Шестакова Даниила Антоновича виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание - исправительные работы на срок девять месяцев", - сказал судья Олег Ахматов.