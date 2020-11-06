Хронология событий с Навальным показывает, что это срежиссированный спектакль - МИД РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хронология событий в ситуации вокруг блогера Алексея Навального показывает, что это срежиссированный спектакль с целью введения санкций против России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее - по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной "санкционный выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву да и просто здравому смыслу", - отметили в дипведомстве.