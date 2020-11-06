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Летальность от коронавируса в РФ ниже весеннего показателя в 3-4 раза - эксперт

12:20 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летальность от коронавирусной инфекции в России снизилась в 3-4 раза относительно аналогичного параметра, регистрируемого весной этого года. Об этом в пятницу заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью телеканалу РБК.

"То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность [от коронавирусной инфекции] упала, по меньшей мере в три - четыре раза", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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