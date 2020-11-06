Налоги от фастфуда предложили направлять на борьбу с ожирением
12:32 06.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением. С таким предложением выступил член комитета по охране здоровья Борис Менделевич.
«Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», — цитирует депутата РИА Новости.
Парламентарий отметил, что сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела, поэтому необходимо принять фундаментальный закон о борьбе с ожирением. Менделевич также хочет внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы предприятия быстрого питания направляли отчисления на борьбу с заболеваниями, которые вызывает фастфуд. Говорит Москва
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